كوستاس الفيحاء ثالث المدربين المغادرين

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة نادي الفيحاء إقالة الأرجنتيني جوستافو كوستاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب تردي النتائج وسوء المستويات.

وقال الفيحاء، في بيان عبر حسابه الرسمي في تويتر، إن المستويات التي قدمها الفريق لم تلِق باسم ومكانة النادي، وهو ما ترتب عليه الاستغناء عن المدرب من أجل تصحيح المسار وإعادة النادي لوضعه الطبيعي.

وسيتولى محمد العرياني إدارة الفريق فنياً للقاء الوحدة، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد كوستاس ثالث المدربين المُبعدين بعد رامون دياز مدرب الاتحاد، والروماني ميرشيا ريدنيك مدرب الفيصلي.