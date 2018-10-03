كوفال عن مباراة الاتحاد: نسعى لتحقيق انتصارنا الأول

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الأوكراني ماكسيم كوفال، على أهمية الفوز في مباراة الاتحاد المقبلة، لحصد أول ثلاث نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق الحارس الأوكراني المتألق ماكسيم كوفال على مباراة الفتح والاتحاد قائلًا: “نحن لا ننظر لاسم الفريق سواء كبيرًا أو صغيرًا، ولكننا ندخل كل مباراة بعزيمة الفوز ونحن عازمون ومستعدون لذلك”.

وتابع ماكسيم كوفال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الفتح والاتحاد الذي عُقد، مساء اليوم الأربعاء: “فريقنا قدم مباريات كبيرة، ولكن لم يوفق بالنتائج وهذا ما نسعى لتخطيه في قادم مبارياتنا”.

واختتم الحارس الأوكراني تصريحاته قائلًا: “في بدايات تواجدي واجهت صعوبة في التأقلم في ظل الأجواء في المملكة، ولكن تغلبت على ذلك سريعًا، وهذا انعكس على ما أُقدمه في الملعب، وأسعى جاهدًا مع زملائي لإسعاد الجماهير وتحقيق انتصارنا الأول”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد الأمير عبدالله بن جلوي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، من التعادل في 3 مباريات والهزيمة في لقاء وحيد.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الأخير بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية قبل التعادل مع الوحدة.