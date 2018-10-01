كيم كارداشيان تثير الغضب بسبب زي من الدولارات!

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أثارت نجمة برامج الواقع كيم كارداشيان حالة من الغضب، بعد ظهورها بثوب مصنوع بالكامل من الدولارات!

وذهبت كيم كارداشيان إلى حفل في لوس أنجلوس وهي ترتدي ثوبًا وحذاء من المال لتبين مدى ثرائها.

وبحسب تقارير، ارتدت كيم كارداشيان معطفًا عتيقًا من تصميم جيريمي سكوت مصنوع بالكامل من الدولارات، وأضافت إلى إطلالتها حذاء مصنوعًا أيضًا من الدولارات وحقيبة يد على شكل كيس من النقود.

وقالت كيم كارداشيان: إن الزي مستوحى من صديقة لها باعت شركتها مقابل مليارات الدولارات.