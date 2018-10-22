كينو أشعلها بعد عموري

المواطن - محمد سمعة

لا حديث يعلو فوق حديث المنافسة النارية المنتظرة بين ناديي الهلال والاتحاد للتعاقد مع النجم البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانسا الشهير بـ” كينو” جناح نادي بيراميدز المصري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبسبب اهتمام الاتحاد والهلال بالتعاقد مع كينو، فإن حرب التصريحات والتي دارت بين الهلال والاتحاد في الفترة الحالية، أعادت للأذهان المنافسة الشرسة والتي شهدتها الكرة السعودية قبل أشهر قليلة بين الهلال والنصر والأهلي على التعاقد مع اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري.

ولا شك أن قدوم كينو للدوري السعودي سيُزيد من إثارة وقوة المنافسة بالمسابقة خاصة أن اللاعب سلط الضوء عليه بفضل مهاراته وتألقه اللافت للأنظار مع نادي بيراميدز في كل مباريات الفريق حتى الآن سواء كانت في الدوري المصري أو في بطولة كأس مصر.

ونجح اللاعب كينو في خطف الأنظار والتألق مع نادي بيراميدز منذ الانضمام له في فترة الانتقالات الصيفية في العام الجاري قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي وذلك بفضل رشاقته ومرونته وأهدافه المميزة والتي أنقذ بها بيراميدز في كثير من اللقاءات.

وفي حال غادر كينو نادي بيراميدز وانضم إلى الدوري السعودي، فسيكون ثاني لاعب يغادر الفريق المصري لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد رحيل مواطنه كارلوس ريبامار من صفوف بيراميدز لصالح نادي أحد.

وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للرياضة أعلن أن كينو سينضم لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية، بينما ألمح الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال إلى أن الزعيم سيتحرك لضم اللاعب البرازيلي قبل أي فريق.

أما حسين الشريف المتحدث باسم الاتحاد، فأكد أن العميد لن يُفرط في أي لاعب يرغب في التعاقد معه.