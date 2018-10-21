لأول مرة.. تصريحات صادمة لنائب وزير التعليم المنشق عن الحوثيين

المواطن - الرياض

كشف نائب وزير التعليم المنشق عن ميليشيا الحوثي الانقلابية ، أن الميليشيات دمرت الطبقات الاجتماعية في اليمن ووحدتها في الفقر.

وأضاف في حواره إلى قناة الحدث أن الميليشيات أرعبت المواطنين بأفكارها الدخيلة، وأن الحوثيين يختطفون الأطفال ويسوقونهم للتجنيد.

وتابع نائب وزير التعليم المنشق عن ميليشيا الحوثي الانقلابية أن قيادة المؤتمر الوطني دخلت في تحالف فاشل مع الميليشيات الحوثية، وأن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قدمت التسهيلات لتأمين خروجه الآمن.