لأول مرة.. موبايلي أعمال تُطلق الدقائق المحلية لجميع الشبكات وجميع الباقات

المواطن - الرياض

أطلقت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” باقاتها المفوترة الجديدة لقطاع الأعمال حيث تتيح هذه الباقات الجديدة مزيداً من الخيارات لاستخدام الدقائق المحلية على جميع شبكات مزودي خدمات الاتصالات في المملكة، وذلك في خطوة تعد الأولى على مستوى قطاع الاتصالات، وتضيف إلى المزايا العديدة المقدمة لهم.

وتوفر موبايلي أعمال باقات مفوترة متعددة وهي (أعمال ٤٠ – أعمال ٨٠ – أعمال ٢٠٠ – أعمال ٤٠٠ – أعمال ٨٠٠)، لتمكن المنشآت بجميع أنواعها من الاستفادة من الخدمات الصوتية المحلية داخل الشبكة وخارجها حسب احتياجاتها، فتسهّل عليهم التواصل مع فريق عملهم وعملائهم بكل سهولة ويسر داخل المملكة وخارجها.

وأوضح المهندس ماجد العتيبي الرئيس التنفيذي الأول للتسويق في قطاع الأعمال بشركة موبايلي أن إطلاق باقات موبايلي أعمال المفوترة بطريقة مغايرة للطريقة التقليدية في حساب الدقائق المحلية، جاء بعد متابعة مستمرة لمتطلبات قطاع الأعمال، والعمل على تسهيل كافة الصعوبات التي تساهم في نمو أعمالها، مؤكداً على أن موبايلي تسخر كافة إمكانياتها في سبيل دعم قطاع الأعمال بمختلف منشآته.

الجدير بالذكر أن باقات موبايلي أعمال المفوترة الجديدة تأتي تماشياً مع متغيرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وحرص الشركة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها، وتحفيزهم لزيادة الإنتاجية، من خلال القيام بأعمالهم بمرونة أكبر وتكاليف أقل على خدمات الاتصالات.