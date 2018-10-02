لأول مرة.. هواتف أيفون تحتوي على عيوب صناعة كارثية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مستخدمي أيفون XS أكدوا أن هناك خللا يشير إلى أن أجهزتهم لا يمكن شحنها في بعض الأحوال.

ووفقًا لبعض الحسابات على الشبكات الاجتماعية وكذلك منتديات أبل الخاصة، لن يتم شحن بعض الأجهزة إذا تم توصيلها في وضع “النوم”، مما يعني أن الشاشة مغلقة، مؤكدين أن بعضها لا يعمل إلا إذا تم تشغيل الشاشة واستيقظ الجهاز.

ومن جانبها، لم تعلق شركة أبل على هذه المشكلة، والتي تأتي بعد ادعاءات المستخدمين بأن نظام الكاميرا الجديد في XS و XS Max كان عبارة عن أداة تجميل للصور الملتقطة.

واقترح بعض المستخدمين أن مشكلة الشحن قد تكون ناتجة عن تحديث أمني، كجزء من تحديث البرنامج في وقت سابق من هذا العام لمكافحة القرصنة المحتملة على أجهزة أبل عبر مداخل USB.

وقدمت الشركة ميزة يمكنها تعطيل منفذ الشحن على أجهزة أيفون عندما يكون الهاتف خاملاً لفترة من الزمن، تم تقديم ميزة لمنع أي شخص من اختراق جهاز بدون رمز مرور، وذلك في الوقت الذي أقرت فيه أبل بأن إدخال تلك المميزات قد يؤثر على الشحن.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة CNBC الأميركية عن أول عيوب هاتف أبل أيفون XS الجديد، والذي كشفت عنه الشركة الأميركية العملاقة في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

وقالت الشبكة الأميركية إن الهاتف الجديد والذي بدأ تداوله على نطاق واسع الشهر الجاري، يعاني من ضعف واضح على مستوى سرعة إعادة شحن البطارية.

وقالت الشبكة الأميركية التي أجرت عددًا من الاختبارات للهاتف، إنه يستغرق 3 ساعات ونصف الساعة تقريبًا لإعادة شحن البطارية بالكامل، وذلك عن طريق استخدام الشاحن السلكي.