لاجئ سوري تشاجر في مقهى ألماني فواجه تهمة الإرهاب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

في واقعة غريبة اعتقلت الشرطة الألمانية لاجئًا سوريًا للاشتباه في قيامه بالتخطيط لهجوم كيماوي في إسرائيل، وذلك دون تحديد أي تفاصيل عن الاتهام.

وحسب ما ورد في وسائل الإعلام الألمانية، فإن المشتبه به البالغ من العمر 21 عامًا، كان يقوم بتجنيد بعض الأشخاص ضمن خلية كان من المقرر أن تنفذ الهجوم وقت إلقاء القبض عليه.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن الشرطة الألمانية تعتقد أن المشتبه به ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، فيما أكدت السلطات بشكل رسمي أن عملية اعتقال اللاجئ السوري التي تمت مساء الجمعة، جاءت بعد مشاجرة بأحد المقاهي في العاصمة برلين.

نشأت الشكوك ضده بعد المعلومات التي قدمتها المخابرات الألمانية. ثم بدأت الشرطة في تعقب المشتبه به من خلال إشارة الهاتف المحمول ، لكن تم القبض عليه فقط بعد حادث المقهى.

ووفقًا لما قالته وسائل الإعلام الألمانية، فإن شكوك السلطات الألمانية نشأت ضده بعد المعلومات التي قدمتها المخابرات، الأمر الذي جعلته تحت المرصاد.

وقالت وسائل الإعلام الألمانية، إن الشرطة بدأت في تعقب المشتبه به من خلال إشارة الهاتف المحمول، لكن تم القبض عليه فقط بعد حادث المقهى، دون ورود أي تفاصيل تتعلق بالاتهامات.

يذكر أن ألمانيا تواجه اتهامات باضطهاد اللاجئين بشكل ملحوظ، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص وهم يلاحقون اللاجئين في كل مكان بغية الانتقام منهم لحادث طعن سابق.