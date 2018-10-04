لا أمراض معدية أو حالات اشتباه في مدارس مكة المكرمة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

أكدت صحة مكة المكرمة أن الجولات الإشرافية على جميع مدارس المنطقة أكدت خلوها من أي أمراض مُعدية.

وقال المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن الشؤون الصحية بمكة المكرمة، ممثلة بإدارة الصحة العامة، نفذت منذ بداية العام الدراسي الحالي الجولات وفق خطة موضوعة لمسح جميع المدارس ومتابعة الرصد للوضع الصحي.

وأضاف أن الإدارة تابعت الوضع الصحي والوبائي داخل مدارس العاصمة المقدسة وذلك من خلال جولاتها الإشرافية على جميع المدارس ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لمعاينة أي حالات اشتباه؛ لضمان الإبلاغ المباشر لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بشكل فوري في حال حدوث أي مرض مُعدٍ، مشدداً على أنه لم يتم رصد أي حالات وبائية حالياً في المدارس والمراكز الصحية منذ بداية الفصل الدراسي الحالي وحتى اليوم الخميس.

ولفت العتيبي إلى أن جولات الصحة ركزت على المدارس والمراكز الصحية التي تخدم الجاليات؛ بالإضافة إلى المدارس الأخرى، كما تعمل إدارة الصحة العامة على التأكد من وجود تواصل مستمر بين إدارات المدارس وإدارات المراكز الصحية، وقيام المثقفين الصحيين بجولاتهم التفقدية والتثقيفية للطلاب والطالبات للتشديد على أهمية النظافة الشخصية والتهوية الجيدة، والتأكد من الاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بالأمراض المعدية والقيام بالإجراءات العلاجية والوقائية اللازمة في حينها.

وأوضح متحدث صحة مكة أن هناك فِرقاً أخرى أيضاً من الصحة العامة تقوم حالياً بتطبيق برنامج الفحص الاستكشافي والذي يستهدف عدداً من مدارس مكة المكرمة؛ للاطمئنان على الجانب الصحي للطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن الفريق الصحي نفَّذ زيارات صباحية ومسائية لمدارس للجاليات جنوب مكة المكرمة بناء على البلاغ الذي وردهم بوجود حالات اشتباه بين الطالبات، حيث أكد الفريق عدم وجود أي حالات اشتباه ولا حالات معدية وسلامة جميع الطالبات وخلوهم من الأمراض الوبائية.