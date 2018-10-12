لبان يتراجع إلى عاصفة وهذه المناطق في المملكة قد تتأثر

المواطن - واس

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تتابع الحالة المدارية (لبان) في بحر العرب، والتي تتمركز عند خط عرض 14.7 درجة شمالًا، وخط طول 57.4 درجة شرقًا، وقد تراجع تصنيفها اليوم من إعصار مداري، إلى (عاصفة مدارية) تقدر سرعة الرياح حول مركزها (115- 95) كم/ س، وتتحرك بسرعة (08) كم/ س باتجاه الشمال الغربي.

وأشارت الهيئة في توقعاتها التي استنتجتها من خلال تحليل مخرجات النماذج العددية ومراقبة آخر صور الأقمار الصناعية، إلى احتمال تأثر منطقة نجران (الخرخير- شرورة- نجران) والأجزاء الجنوبية من صحراء الربع الخالي، بهطول أمطار رعدية متوسطة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ابتداء من يوم السبت 4/ 2/ 1440هـ، إلى يوم الاثنين 6/ 2/ 1440هـ، بينما يتوقع أن يصل تأثيرها إلى منطقتي جازان وعسير يوم الاثنين 6/ 2/ 1440هـ.

وتوقعت الأرصاد أن تساهم هذه الحالة بدفع كمية من بخار الماء في طبقات الجو العليا، قد تتسبب في حالة مطرية متوقعة على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم، مؤكدة أنها ستنوه عنها مساء يوم الأحد القادم.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة، وذلك بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.