لتصميم الملاعب الجديدة .. آل الشيخ يجتمع برؤساء الأندية في لقاء مثمر

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن لقائه برؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث حضر اللقاء في منزل خالد البلطان رئيس نادي الشباب.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: تشرفت بدعوة أخي خالد البلطان في منزله اليوم وبحضور إخواني رؤساء الأندية، سعدت بهذا اللقاء وتناقشنا حول كل ما يخص الأندية والصعوبات التي تواجههم.. بحمد الله لقاء مثمر جدًّا فشكرًا لهم جميعًا.

وأضاف آل الشيخ: تم النقاش حول الإستادات الجديدة للأندية، وأسعدني حماس الجميع بهذا الخطوة.

يذكر أن الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال حضر اللقاء مع تواجد سعود الحربي رئيس نادي أحد، كما تواجد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة.