لجنة الانضباط تُغرم العروبة

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبتين ضد نادي العروبة المنتمي لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وألزمت لجنة الانضباط نادي العروبة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لمخالفته المادة 62 من اللائحة المتمثلة في تأخر إدارييه في تسليم المراقب كشوفات أسماء المشاركين في مباراة هجر.

وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق، عضو شرف نادي العروبة عبدالعزيز الواكد مبلغ 10 آلاف ريال؛ وذلك لمخالفته المادة 66 من اللائحة المتمثلة في دخوله إلى غرف ملابس اللاعبين بين شوطي مباراة هجر في الدوري.

وكانت مباراة العروبة وهجر في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة المركز الـ15 في جدول ترتيب لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، برصيد 7 نقاط، فيما يقع هجر في المركز الرابع بـ12 نقطة.