لحظة انهيار السقف وسقوط 30 شخصًا في حفلة صاخبة

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أصيب عدد من طلاب جامعة كليمسون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية أثناء مشاركتهم في حفل صاخب عشية عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن 30 شخصًا بينهم طلاب وسكان محليون سقطوا حين انهار بهم السقف وتم نقلهم لتلقي العلاج.

🔞 VIDEO CHOC 🔞 – #USA : Au moins 30 personnes ont été blessées après l'effondrement du sol dans un appartement lors d'une fête près de l'Université #Clemson en Caroline du Sud. Les invités sont tombés de plusieurs mètres dans un sous-sol du pavillon." pic.twitter.com/oESVQaU9Rx — FranceNews24 (@FranceNews24) October 21, 2018