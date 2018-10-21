لحظة انهيار السقف وسقوط 30 شخصًا في حفلة صاخبة

لحظة انهيار السقف وسقوط 30 شخصًا في حفلة صاخبة

2018/10/21
الساعة 6:30 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصيب عدد من طلاب جامعة كليمسون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية أثناء مشاركتهم في حفل صاخب عشية عطلة نهاية الأسبوع.
وأفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن 30 شخصًا بينهم طلاب وسكان محليون سقطوا حين انهار بهم السقف وتم نقلهم لتلقي العلاج.


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