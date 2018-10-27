لذوي الخبرة والخريجين الجدد.. وظائف شاغرة في جنرال إلكتريك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لذوي الخبرة والخريجين الجدد، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، والدمام، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. برنامج تطوير القيادة- مسار المبيعات التجارية (للسعوديين).

. برنامج تطوير القيادة- مسار سلسلة التوريد (للسعوديين).

. مدير المنتجات الفنية.

. مدير- المبيعات الرقمية والقنوات.

. مهندس تصميم ميكانيكي- رأس المثقاب.

. مدير ارتباط نجاح العملاء.

. مدير أول نجاح العملاء.

. مدير خدمات العملاء- البتروكيماويات.

. مهندس أول أنظمة.

. أخصائي الموارد البشرية.

. مهندس الحلول الرقمية.

. أخصائي أول ميداني- رأس المثقاب.

. مشغل تقويس الأنابيب.

. فني ميكانيكي آلات.

. مدير هندسة أنظمة المشروع.

. مهندس العمليات التجارية.

. أخصائي الدعم الفني- أنابيب ملفوفة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)