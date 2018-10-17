لفتة إنسانية من مستشار أمير مكة في تشييع الشهيد الكناني

المواطن - واس

أدى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب الوكيل رقيب هاني محمد أحمد الكناني ، الذي استشهد أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل محافظة جدة لذوي الشهيد تعازي ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، سائلا الله عز وجل ، أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .