لفتة إنسانية من مستشار أمير مكة في تشييع الشهيد الكناني

لفتة إنسانية من مستشار أمير مكة في تشييع الشهيد الكناني

2018/10/17
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أدى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب الوكيل رقيب هاني محمد أحمد الكناني ، الذي استشهد أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي.
وعقب الصلاة نقل وكيل محافظة جدة لذوي الشهيد تعازي ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، سائلا الله عز وجل ، أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .


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