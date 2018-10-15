لقاء السعودية والعراق .. تشكيل مُدجج بالنجوم للمنتخبين في الرباعية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تشكيلة الأخضر لمواجهة المنتخب العراقي وديًّا في البطولة الرباعية الدولية.

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد آل فتيل، علي البليهي، سعيد المولد.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، حسين المقهوي، يحيى الشهري.

في خط الهجوم: عبدالفتاح آدم، سالم الدوسري.

أما تشكيلة المنتخب العراقي فجاءت مكونة من:

محمد حميد في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: رعد فتر، ريبين سولاقا، مصطفى ناظم، علاء مهاوي.

في خط الوسط: علي عدنان، مهدي كامل، أمجد عطوان، أحمد ياسين.

في خط الهجوم: حسين علي، محمد داود.

وكانت المباراة الأولى للمنتخب العراقي في الدورة الرباعية أقيمت ضد منتخب الأرجنتين يوم الخميس الماضي وانتهت بفوز راقصي التانجو برباعية دون رد.

أما المباراة الأولى للمنتخب السعودي في الدورة، كانت ضد منتخب البرازيل يوم الجمعة الماضية وانتهت بفوز البرازيل بثنائية دون رد.