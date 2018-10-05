لقاء النصر والحزم .. خماسية نارية تخطف الصدارة من الأهلي للعالمي

المواطن - محمد سمعه

أمطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضيفه الحزم بخماسية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الشوط الأول بضغط كبير من نادي النصر، حيث حاول عبر قوة هجومه المكون من أحمد موسى ونور الدين مرابط فك الطلاسم الدفاعية لنادي الحزم.

وتمكن النجم أحمد موسى من تسجيل الهدف الأول للنصر في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من النجم المغربي نور الدين مرابط.

هبط أداء النصر، مما أعطى الفرصة لفريق الحزم للعودة في المباراة، حيث تمكنوا من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب رودلفو ألميدا في الدقيقة الثانية والثلاثين مستغلًّا خطأ قاتل من دفاعات نادي النصر.

وفي الشوط الثاني، دخل النصر المباراة بأداء هجومي مغاير، حيث تمكن البرزايلي جوليانو دي باولا من تسجيل الهدف الثاني للنصر بالدقيقة الـ47 من عمر المباراة.

استسلم الحزم تمامًا للضغط الهجومي لنادي النصر، حيث سجل العالمي الهدف الثالث عبر جوليانو والذي سجل هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة الـ56.

أراد النجم مرابط أن يُتوج مجهوداته بتسجيل هدف، فكان له ما أراد عبر تسجيله الهدف الرابع للعالمي بالدقيقة الـ74.

سجل البديل محمد السهلاوي الهدف الخامس لنادي النصر في الدقيقة الـ80، بعد عمل تعاوني مميز من قبل أحمد موسى ومرابط، ليسجل السهلاوي هدفًا بعد نزوله بدقائق.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز 15 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الحزم عند 5 نقاط.

الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب جوليانو دي باولا في الدقيقة 47

النصر 2 : 1 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/c2eK5dfQLz — دوري بلس (@dawriplusksa) October 5, 2018

الهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب جوليانو دي باولا في الدقيقة 57

النصر 3 : 1 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/IRbhVjgM97 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 5, 2018

الهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب نور الدين مرابط في الدقيقة 73

النصر 4 : 1 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/JF6SPSKvG1 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 5, 2018