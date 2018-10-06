لقاء الهلال والزمالك .. الأبيض يُتوج بسوبر الأشقاء بلدغتين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والزمالك في بطولة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بفوز الزمالك بثنائية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وخلال الشوط الأول من مباراة الهلال والزمالك، ضغط الفريق الأبيض بقوة منذ الدقائق الأولى، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة.

وعلى الرغم من أن الزعيم خلال مباراة الهلال والزمالك ضغط بقوة وحاول تسجيل الهدف الأول عبر عرضيات المدافع محمد البريك، لكن الزمالك باغت الهلال وتمكن من تسجيل الهدف الأول عبر مدافعه التونسي حمدي النقاز في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.

وواصل الفريق الأبيض ضغطه بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، فتمكن أبناء المدرب السويسري كريستيان جروس من تسجيل هدف التقدم الثاني في مباراة الهلال والزمالك بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عبر اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والزمالك بتقدم الفريق المصري بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال والزمالك اختلف أداء نادي الزمالك، مما أعطى الفرصة لفريق الهلال للعودة في المباراة وتسجيل هدف تقليص الفارق عبر نجمه السوري عمر خريبين في الدقيقة التاسعة والخمسين عبر ضربة رأسية تم احتسابها عبر تقنية الـVAR.

وسجل الفريق الهلالي هدفًا ثانيًا في مباراة الهلال والزمالك، لكن تم إلغاؤه في آخر دقائق الشوط الثاني بسبب تقنية الـVAR.

سيحصل لاعبو الزمالك بعد نهاية مباراة الهلال والزمالك، على مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري لكل لاعب بعد الفوز بكأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.