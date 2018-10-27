لقاء ليفربول ضد كارديف .. هدايا صلاح تقود الريدز للفوز برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ضد كارديف في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019 بفوز الريدز برباعية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول.

وسعى الريدز تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب إلى تحقيق الفوز في مباراة ليفربول ضد كارديف وذلك من أجل الصعود ولو بشكل مؤقت لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد كارديف، بضغط كبير من لاعبي الريدز حيث نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول بالدقيقة العاشرة بطريقة جميلة.

ولم ينجح الريدز في إضافة هدف ثانٍ خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد كارديف، على الرغم من الضغط الهجومي المكثف على الفريق الويلزي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد كارديف بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد كارديف، نزل نجوم الريدز المباراة وهم أكثر إصرارًا على تحقيق الفوز حيث نجح اللاعب السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الثاني لفريق ليفربول بالدقيقة السادسة والستين.

قاتل فريق كارديف من أجل تقليص الفارق حيث نجح اللاعب باتريسون في إضافة الهدف الأول لكارديف في مباراة ليفربول ضد كارديف .

جعل محمد صلاح نفسه نجمًا لمباراة ليفربول ضد كارديف، حيث صنع الهدف الثالث لليفربول والذي سجله اللاعب شيردان شاكيري في الدقيقة الرابعة والثمانين.

كما قدم محمد صلاح هديته الثالثة في مباراة ليفربول ضد كارديف، حيث صنع الهدف الرابع للريدز والذي سجله اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثامنة والثمانين.

انتهت مباراة ليفربول ضد كارديف بفوز الريدز برباعية مقابل هدف، ليصعد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وبعد الخسارة في مباراة ليفربول ضد كارديف، تجمد رصيد نادي كارديف عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.