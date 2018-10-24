لقاء وفاق سطيف ضد الأهلي .. المارد الأحمر يعبر لنهائي الأميرة الإفريقية رغم الخسارة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بتأهل المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، رغم خسارته بهدفين لهدف في لقاء الإياب.

بدأ الشوط الأول من مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي بضغط هجومي مُتوقع من قبل فريق وفاق سطيف والذي طمح لتسجيل الهدف الأول في المباراة، ولكن تألق الحارس المصري محمد الشناوي حال دون ذلك.

وفقد المارد الأحمر التسجيل المبكر في الشوط الأول من مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، حيث أهدر لاعبه أحمد حمودي فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، واصل المارد الأحمر دفاعه وتراجعه عن تنفيذ الواجبات الهجومية في ظل ضغط كبير من نادي وفاق سطيف، والذي سعى لاستغلال الوقت من أجل تسجيل الهدف الأول.

باغت المارد الأحمر الجميع، ونجح في تسجيل الهدف الأول في مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي عبر نجمه وليد سليمان في الدقيقة الحادية والستين بطريقة أكثر من رائعة.

ووسط احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالهدف وفي ظل بحثهم عن تسجيل الهدف الثاني في مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، تمكن الفريق الجزائري من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب محمد بكير في الدقيقة السابعة والستين بعد خطأ قاتل في التصدي للكرة من الحارس محمد الشناوي.

تراجع المارد الأحمر في مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي وفقد تركيزه لبضع دقائق، مما أعطى الفرصة لفريق وفاق سطيف لتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب جاتشا في الدقيقة الثالثة والسبعين.

وظل المارد الأحمر يدافع بقوة في مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، وسط احتياج الفريق الجزائري لتسجيل هدفين من أجل الصعود إلى النهائي، لكن المباراة انتهت بصعود الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة بهدفين لهدف، مستفيدًا من فوزه في مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي بمرحلة الذهاب بنتيجة هدفين نظيفين.

وبعد نهاية مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، سيواجه المارد الأحمر في نهائي البطولة الإفريقية نادي الترجي التونسي في الثاني من نوفمبر المقبل وفي التاسع من الشهر ذاته.