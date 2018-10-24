لقطات توثق الحضور القوي لولي العهد خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - تصوير : أثير الحربي

وثقت عدسة “المواطن” لقطات خاصة لمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت اليوم في الرياض بمشاركة رئيس وزراء لبنان المكلف وولي عهد البحرين.

وتطرق ولي العهد إلى العديد من القضايا الاقتصادية السعودية والإقليمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد السعودي يحقق قفزات تنموية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وعبر ولي العهد عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد المملكة والمنطقة، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط سيكون هو أوروبا الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.