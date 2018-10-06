للسعوديات فقط.. وظائف شاغرة في تعليم شقراء بشروط

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء عن حاجتها لشغل وظائف “مستخدمات” على لائحة المستخدمين وبند الأجور، مشيرة إلى رغبتها في شغلها بالمواطنات اللاتي تتوافر فيهن شروط شغلها.

وذكرت الإدارة أن من أهم الشروط في المتقدمة على تلك الوظائف، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، والقدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، وتقديم ما يثبت السكن في مكان شغل الوظيفة من جهة رسمية، وألا يقل عمر المتقدمة عن 20 عاماً.

واشترطت الإدارة، أن تكون المتقدمة مسجلة ضمن قوائم الخدمة المدنية “ساعد”، وحضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من اللجنة، وألا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية أو من التأمينات الاجتماعية.

وأشارت إدارة تعليم شقراء إلى أن التقديم سيبدأ من يوم غد الأحد الموافق 1440/1/27هـ، حتى يوم الثلاثاء الموافق 1440/2/7هـ، وذلك عن طريق الرابط (هنا)، مؤكدة أنها لن تنظر لأيّ تقديم سابق أو تقديم يدوي.