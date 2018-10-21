للسعوديين.. قبل سفرك للخارج تأكد من الآتي!

المواطن - الرياض

شددت الأحوال المدنية على ضرورة التأكد قبل السفر إلى خارج المملكة من بعض النقاط الخاصة ببطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر.

وبالنسبة إلى بطاقة الهوية الوطنية، فيجب التأكد من أن البيانات مقروءة وصورة صاحب الهوية واضحة، كما يجب إصدار تصاريح السفر اللازمة، وأن يكون متبقٍ على انتهاء صلاحية البطاقة أكثر من 3 أشهر، وخالية من التلف.

أما جواز السفر، فجيب أن تكون بياناته مقروءة وصورة صاحبه واضحة، وأيضًا إصدار تصاريح السفر اللازمة.

كما يجب التأكد من أنه تبقى على انتهاء الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى الدول العربية وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى، مع التأكد أيضًا من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول.