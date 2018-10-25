للمرة الأولى على أرضٍ عربية.. عزف النشيد الإسرائيلي في قطر!

المواطن - الرياض

للمرة الأولى على أرضٍ عربية، سيعُزف النشيد الوطني الإسرائيلي (هاتيكفا) في افتتاح بطولة العالم للجمباز في قطر، التي تُجري مبارياتها من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

ووصل بالفعل الوفد الرياضي الإسرائيلي إلى قطر للمشاركة في البطولة، حيث كشف موقع Gymnovosti المهتم بنشر أخبار رياضة الجمباز، أن أحد اللاعبين مدرج كمجند في الجيش الإسرائيلي، وسيشارك في البطولة.

وقال مدير الوفد الإسرائيلي جاكي فيشينا لصحيفة يديعوت أحرونوت، “هذا الصباح، فحص منظمونا العلم الإسرائيلي ليتأكدوا أنه لا بأس به، وسيتم عزف الهاتيكفا (النشيد الوطني الإسرائيلي)”.

وهذه ليست الفضيحة الأولى لقطر، حيث أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، أن العالم العربي يتعامل مع عميل سري للاحتلال الإسرائيلي اسمه تنظيم الحمدين.

وأضاف خلفان: “مقر الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في الخليج العربي يوجد في قطر ليس بعيدًا عن منزل القرضاوي.. ولذلك يشرف مركز الموساد في قطر على عناصره المنتشرة في الخليج من مقر قيادته في الدوحة”.

وكشف خلفان أن سفراء وقناصل قطر في الخارج يعملون على تجنيد أبناء دول الخليج والعرب عمومًا للعمل ضد دولهم التي تتعارض سياستهم مع توجهات تنظيم الحمدين، مضيفًا أن خطة الحمدين لا تزال سارية المفعول، حيث يأخذون أسماء الساكنين في الفنادق ويحاولون معرفة من هم؟