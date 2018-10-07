لماذا غاب ثلاثي الزعيم الأجنبي عن مباراة الهلال والزمالك ؟

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، غياب الثلاثي الأجنبي المتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي أثار غضب جماهير الأزرق.

وغاب عن مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري، والتي انتهت بخسارة الأزرق بهدفين مقابل هدف، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، البيروفي أندريه كاريلو، وحارس المرمى العماني علي الحبسي.

وانتشرت أنباء تُفيد بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ تدخل لعدم مشاركة ثلاثي الأزرق الأجنبي في مباراة الهلال والزمالك بالسوبر السعودي المصري، إلا أن رئيس الزعيم التنفيذي، طارق التويجري نفى هذا الأمر.

وعلق التويجري على غياب الثلاثي عن مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري قائلًا: “أحبتي جماهير الهلال ما يدور من شائعات حول (تدخل) معالي المستشار في تحديد مشاركة الأجانب قبل مباراة البارحة مع الزمالك أمر غير صحيح على الإطلاق”.

وعن عدم مشاركة اللاعبين في مباراة الهلال والزمالك بالسوبر السعودي المصري، قال الرئيس التنفيذي للزعيم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عدم مشاركة جوميز لشعوره بألم أثناء الإحماء (بدليل لم يشارك طوال المباراة)، وكاريلو لم يكن مهيأ لأن يبدأ المباراة، والحبسي تقدير المدرب ..”.

وتابع طارق التويجري قائلًا: “أؤكد أن معالي المستشار تركي آل الشيخ دعم الهلال في الفترة السابقة دعمًا (تاريخيًا) وما زال .. وهذا امتداد لدعمه لكافة أندية الوطن لتكون الفرق السعودية قادرة ومتمكنة من المنافسات والمنازلات الدولية والخارجية والتي تأتي من ضمنها لقاء السوبر مع الزمالك المصري”.