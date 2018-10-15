لمسة وفاء من لاعبي العراق لـ بشار رسن قبل مواجهة السعودية

المواطن - محمد سمعه

حرص لاعبو المنتخب العراقي الأول لكرة القدم على تقديم لمسة وفاء لزميلهم بشار رسن، والذي يغيب عن مواجهة المنتخب السعودي في الدورة الرباعية.

وكان بشار رسن غاب عن تشكيلة العراق لمواجهة الأخضر، بعدما سافر إلى بلاده للتواجد هناك بعد وفاة والدته يوم الخميس الماضي.

وعلم بشار رسن بوفاة والدته، خلال مباراة العراق والأرجنتين، والتي انتهت بفوز راقصي التانجو برباعية دون رد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وعلى الفور قام لاعبو العراق بوضع قميص بشار رسن معهم في ملعب جامعة الملك سعود قبل مواجهة السعودية؛ كدليل على أن زميلهم حاضر معهم للمباراة بروحه حتى وإن كان غائبًا عن التشكيل الأساسي لأسود الرافدين.

تنطلق مباراة السعودية والعراق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة، حيث يسعى الأخضر إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته من منتخب البرازيل يوم الجمعة الماضية.