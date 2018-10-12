المواطن - متابعة
لقي مسن أمريكي مصرعه لم يستطع صبرًا لـ15 ثانية انتظارًا لوصول المصعد حيث قرر استعمال السلم الكهربائي.
وحاول المسن أن ينزل عبر المصعد العادي، في أحد المولات الأمريكية لكنه انتظر لما يقارب خمس عشرة ثانية، دون نتيجة فقرر استخدام السلم الكهربائي، لكن ما أن بلغ العتبات المتحركة حتى انقلب الكرسي، ليسقط فوقه من ارتفاع 30 مترا.
وأصيب الشخص المقعد بجروح خطيرة من جراء ذلك، وتم نقله إلى المستشفى لأجل تلقي العلاج، لكن الرجل سرعان ما فارق الحياة.
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