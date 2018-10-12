وحاول المسن

لكن ما أن بلغ العتبات المتحركة حتى انقلب الكرسي، ليسقط فوقه من ارتفاع 30 مترا.



وأصيب الشخص المقعد بجروح خطيرة من جراء ذلك، وتم نقله إلى المستشفى لأجل تلقي العلاج، لكن الرجل سرعان ما فارق الحياة.

أن ينزل عبر المصعد العادي، في أحد المولات الأمريكية لكنه انتظر لما يقارب خمس عشرة ثانية، دون نتيجة فقرر استخدام السلم الكهربائي،