لهذا السبب.. السوق المالية تغرم ميدغلف 180 ألف ريال

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها مائة وثمانون ألف ريال، على شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف).

وأوضحت السوق المالية، أن تغريم ميدغلف، يأتي لمخالفتها عددا من أحكام قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات، وذلك خلال الأعوام المالية من 2008م إلى 2017م.