لهذه الأسباب طالب اقتصادي بزيادة عدد البنوك في المملكة

المواطن - الرياض

اقترح الاقتصادي المتخصص في الاستثمار أحمد الشهري، زيادة عدد البنوك في المملكة؛ لخلق مناخ من التنافسية العالية.

وقال الشهري: “أعتقد أن القطاع المصرفي السعودي يحتاج إلى زيادة عدد البنوك إلى درجة تجعل المنافسة عالية، لاسيما في تمويل البنية التحتية والشركات والأعمال الصغيرة”.

وأضاف أن هذا يأتي بدلًا من تمويل قطاع قد يحدث فقاعة عقارية كما حصل خلال الثماني سنوات الماضية.

وتابع الشهري أن غالبًا معظم الأزمات المالية يقف خلفها القطاع المصرفي، وهذا في معظم دول العالم؛ لذا يجب كبح جماح الطمع لديه من خلال السياسات المالية بهدف تحقيق توازن بين جميع القطاعات الاقتصادية.