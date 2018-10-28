ليستر سيتي مُعلقًا على تحطم طائرة مالكه: نساعد الشرطة لكشف الحقيقة

المواطن - محمد سمعه

أصدر نادي ليستر سيتي الإنجليزي بيانًا حول آخر التطورات بعد تحطم طائرة مالك النادي عقب إقلاعها من ملعب كينج باور ستاديوم معقل ليستر.

وقال نادي ليستر سيتي في بيانه عبر الإنترنت: حتى الآن نحن نساعد شرطة ليستر شاير لمعرفة كافة التفاصيل والحقائق، وفي حال جد جديد سيكون هناك بيان آخر لكشف التفاصيل.

وكانت صحيفة ذا صن الإنجليزية قالت أن مالك نادي ليستر سيتي، التايلاندي فيتشاي سريفادهانابرابا قُتل في تحطم الطائرة رفقة نجله والمدير الرياضي للنادي.

وذكر شهود عيان أن الطائرة سقطت على بعد 200 ياردة من ملعب كينج باور ستاديوم بعد إقلاعها بدقائق قليلة، حيث اختل توازن الطائرة في الجو ثم سقطت.