ليفاندوفسكي: لن أترك بايرن ميونيخ غارقًا وأرحل

المواطن - محمد سمعه

أوضح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب بولندا، أنه لا يريد الرحيل عن صفوف النادي البافاري في الفترة الحالية، مضيفًا أنه سيجتهد ويُقدم أفضل ما لديه لمصلحة النادي الألماني.

ويعاني بايرن ميونيخ حاليًّا من تذبذب في النتائج تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، حيث قيل إن ليفاندوفسكي يدرس الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث ليفاندوفسكي قائلًا: لا أريد الرحيل عن بايرن ميونيخ، أنا سعيد في هذا الفريق إذًا لماذا يجب علي الرحيل.

وتابع ليفاندوفسكي: لن أترك الفريق يغرق ويمر بظروف صعبة وأرحل، حقيقة أنا لست هذا الشخص، أنا مستمر مع بايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن ليفاندوفسكي كان انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ في صيف عام 2014 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ونجح خلال أربع سنوات في الفوز بالعديد من البطولات المحلية مع البايرن مثل الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

وترددت شائعات في الإعلام الألماني أن إدارة بايرن ميونيخ وتفكر بشكل قوي في إقالة المدرب كوفاتش في الفترة المقبلة، مع العودة لتعيين المدرب الألماني يوب هاينكس.

وكان بايرن ميونيخ انتصر على فريق آيك آثينا اليوناني بالأمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين دون رد.

سبق لنادي ريال مدريد الإسباني أن أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب جوشوا كيميش ظهير أيمن نادي بايرن ميونيخ في الفترة الأخيرة.