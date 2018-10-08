ليموزين تقتل 20 شخصًا دهسًا في أميركا

المواطن - متابعة

توفي 20 شخصًا في حادث سير وقع ببلدة سكوهيري شمالي نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن دهست ليموزين مارة في مرآب.

وقالت شرطة ولاية نيويورك: إن الحادث، وهو أحد أخطر الحوادث التي تشهدها هذه المنطقة الريفية القريبة من الباني، كبرى مدن الولاية، قد وقع ظهر السبت.

وأضافت الشرطة أن سيارتين تصادمتا عند تقاطع طرقات دون تقديم المزيد من التفاصيل، في انتظار مؤتمر صحافي مقرر للحديث عن تفاصيل الحادث.

ولم يتم نشر أي معلومات بشأن هويات الضحايا، ولم يعرف على وجه الدقة إذا كان الضحايا من ركاب السيارتين أو مارة كانوا في مرآب.

ونقلت صحيفة “الباني تايمز يونيون” عن مصادر أمنية، أن سيارة ليموزين كانت تنقل ضيوف حفلة زفاف زادت سرعتها في منحدر، واصطدمت بمرآب متجر مزدحم.

وأضافت أن مرآب متجر “ذي أبل باريل كاونتري ستور” كان في تلك الساعة “مكتظًّا بالناس والسيارات المركونة”.

والمتجر الذي يبيع تقريبًا كل شيء يقصده الكثير من السياح الذين يزورون هذه المنطقة المميزة بالبحيرات والغابات.