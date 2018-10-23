مؤتمر دافوس الصحراء يُعظم دور التكنولوجيا في تطوير قطاعات الأعمال

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

استطاع مؤتمر مستقبل الاستثمار أن يلقي بمزيد من الضوء على مختلف القطاعات الاقتصادية، التي مثلها عدد لا بأس به من الشركات والمسؤولين حول العالم، في قمة عرفها العالم على مدى العامين الماضيين بـ”دافوس في صحراء المملكة”.

الحديث خلال الساعات الأولى من المؤتمر العالمي المقام في الرياض، والذي يستمر ليومين آخرين، شهد مناقشات حول الأدوار الخاصة بالتكنولوجيا في تطوير الأعمال في قطاعات متعددة، وهو الأمر الذي كان له نصيب كبير من حديث المشاركين في المؤتمر الدولي.

ومن جانبه، قال لورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة BGGECO العالمية، أن “من خلال تطبيق البيانات يمكن تقليل الوقت غير الإنتاجي في مجالات النفط والغاز الطبيعي، كما يُمكننا التنبؤ بموعد فشل هذه العمليات، ومع التكنولوجيا الجديدة يمكننا تطوير الموارد عن بُعد”.

وتحت مظلة برنامج المبادرة لهذا العام، “خارطة طريق للقرن الثاني والعشرين”، ستلقي المبادرة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مجموعة من الاقتصاديات الناشئة التي تشهد نمواً يعد الأسرع إطلاقاً على مستوى العالم.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنعقد في الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جداً سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.

وفي السياق ذاته، أكد وانغ جيو رئيس مجلس إدارة شركة Tus-Holdings خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار: “في الوقت الحالي، تضع الصين التحول التكنولوجي على قمة أولويات البل، وهي عملية تجرى في الوقت الحالي من أعلى إلى أسفل، وتقوم الحكومة بدور نشط”.

وقال كلاوس كلينفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لمشروع نيوم: “لا يوجد مجال لن يتأثر بالتكنولوجيا، فهي مشاركة في كافة القطاعات”.