مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 688 ألف عمرة واستقبال 411.654

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة في مؤشر العمرة الأسبوعي للوزارة، اليوم الجمعة، أن عدد تأشيرات موسم العمرة لعام 1440هـ، وحتى تاريخ 15 صفر قد بلغ 688,184 تأشيرة.

وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 411,654 معتمرًا، بينما بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 255,125 معتمرًا، منهم 179,643 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 75,482 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 156,529 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وسجل المؤشر وصول 386,750 معتمرًا عبر المنافذ الجوية، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 24,880 معتمرًا، وسجل وصول 24 معتمر عبر المنافذ البحرية، الجدير بالذكر أنهم يمثلون أول الواصلين لموسم عمرة هذا العام عبر ميناء جدة الإسلامي.

وحول أكثر لجنسيات قدوما فجاءت بالترتيب: باكستان 170,824، تلتها الهند 95,749، فإندونيسيا 59,307، بعدها اليمن 11,774، ثم ماليزيا خامسًا 9,558 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: المملكة المتحدة 9,319، الإمارات العربية المتحدة 8,935، الأردن 8,278، بنجلادش 5,857، وتركيا 4,652 معتمرا.

يذكر أن مؤشر العمرة الأسبوعي الذي تطلقه وزارة الحج والعمرة يقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلًا عن أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.