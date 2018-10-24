ماديا يحتضن تدريبات الأخضر الشاب استعدادًا لـ طاجيكستان

المواطن - محمد سمعه

عاود المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم تدريباته على ملعب ماديا اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان ضمن تأهله إلى دور ربع النهائي، وذلك عقب الفوز على المنتخب الصيني بهدف دون رد، وتعادل منتخب ماليزيا مع منتخب طاجيكستان.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز على منتخب طاجيكستان، وذلك من أجل ضمان صدارة المجموعة على حساب المنتخب الطاجيكستاني.

يتواجد الأخضر حاليًّا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بينما يتواجد منتخب طاجيكستان في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

يأمل المنتخب السعودي في الفوز بالبطولة والتي خسرها في عام 2016 في المباراة النهائية وقتها لمصلحة المنتخب الياباني بركلات الجزاء الترجيحية.