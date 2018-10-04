ماذا قال ابن فيصل ومنصور عن مباراة الهلال والزمالك؟

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيسا الهلال والزمالك، الأمير محمد بن فيصل والمستشار مرتضى منصور، على أهمية مباراة الفريقين في السوبر السعودي المصري التي ستُقام، مساء يوم السبت.

وعلق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال على مباراة السوبر السعودي المصري، قائلًا: “لمثل هذه المناسبات دور هام في تعزيز العلاقات المتينة بين الشعبين، وتُساهم بشكل كبير في زيادة أواصر المحبة والأخوة”.

وتابع الأمير محمد بن فيصل تصريحاته قائلًا: “وأتمنى أن تعكس المباراة التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية والمصرية وأن يُقدم فريقنا إلى جانب الزمالك مستوى يُمكن المتابعين من الاستمتاع بها”.

ومن جانبه قال مرتضى منصور: “موافقتنا على لعب مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرصنا على توطيد العلاقات بين البلدين الممتدة منذ عقود، وأتمنى أن تعكس الصورة الحقيقية للعلاقة المتينة بين الشعبين”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك، مساء يوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.