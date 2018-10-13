مارادونا: ميسي يدخل دورة المياه 20 مرة فكيف يكون قائدًا!

المواطن - محمد سمعه

وجه النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، لاعب نادي برشلونة الإسباني الأسبق، هجومًا حادًّا على النجم ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة في الفترة الحالية.

وعانى ميسي طوال مسيرته وذلك بسبب عدم قدرته على تحقيق إنجاز على المستوى الدولي مع المنتخب الأرجنتيني، حيث خسر بطولة كوبا أميركا مرتين في النهائي عامي 2015 و2016 أمام منتخب تشيلي، بجانب خسارته لنهائي بطولة كأس العالم 2014 ضد منتخب ألمانيا.

وتحدث مارادونا عن ميسي قائلًا: كيف يمكن أن يكون قائدًا وهو يدخل إلى دورة المياه 20 مرة قبل المباريات، ميسي مع برشلونة ليس هو ميسي مع المنتخب الأرجنتيني.

وكان ليونيل ميسي اعتذر عن خوض البطولة الرباعية مع منتخب بلاده والتي تُقام حاليًّا في المملكة العربية السعودية، حيث لم يشارك مع راقصي التانجو منذ مباراة منتخب فرنسا في دور الستة عشر في مونديال روسيا.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي كان اعتزل اللعب دوليًّا بعد خسارة بطولة كوبا أميركا في عام 2016، ثم عاد مجددًا بعد ضغوطات من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.