ماكرون متعجبًا من الربط بين مبيعات السلاح ووفاة خاشقجي: ديماجوجية محضة

ماكرون متعجبًا من الربط بين مبيعات السلاح ووفاة خاشقجي: ديماجوجية محضة

2018/10/26
الساعة 6:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، دعوات عدد من الدول الأوروبية لوقف مبيعات السلاح للسعودية بعد وفاة المواطن جمال خاشقجي، واصفًا هذه الدعوات بأنها “ديماجوجية”.

وتساءل ماكرون في مؤتمر صحافي في سلوفاكيا قائلًا: “ما الصلة بين مبيعات السلاح ووفاة السيد خاشقجي؟!.. لا صلة لذلك بالسيد خاشقجي”.

ومضى يقول: “هذه ديماجوجية محضة، أن نقول لابد أن نوقف مبيعات السلاح.. هذا لا علاقة له بالسيد خاشقجي”.


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