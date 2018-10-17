مانشستر يونايتد يُخطط لتجديد عقد عدو مورينيو

المواطن - محمد سمعة

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة EVENING STANDARD أن مانشستر يونايتد حسّن من عرضه والذي قدمه للفرنسي مارسيال من أجل الحصول على موافقته لتجديد العقد.

وسينتهي عقد مارسيال الحالي مع مانشستر يونايتد في العام المقبل، كما أن الشياطين الحمر يريد الإبقاء على لاعبه لمدة خمسة مواسم.

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع اللاعب مارسيال صيف عام 2015 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

ولم ينجح مارسيال في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد حيث يعتمد المدرب جوزيه مورينيو على اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الفترة الحالية.

لم يُشارك مارسيال مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث تُوج منتخب الديوك باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ذُكر في الفترة الماضية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي رغبا بالتعاقد مع مارسيال.