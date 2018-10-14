مان سيتي يُهدد ريال مدريد بخطف هدفه من تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

لم يُخفي النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي رغبته القوية في الانتقال والانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وذكرت مجلة دون بالون الإسبانية، أن هازارد لن ينتظر ريال مدريد لفترة طويلة إذا لم يتحرك النادي الملكي للتعاقد مع اللاعب، حيث يرغب مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا في التعاقد مع هازارد في حال قرر الرحيل عن تشيلسي.

وكان نادي تشيلسي رفض التفريط في هازارد في صيف العام الجاري لصالح ريال مدريد، خاصة بعد رحيل البلجيكي تيبو كورتوا حارس البلوز لريال مدريد ولمدة ست سنوات.

ساهم هازارد في حصد المنتخب البلجيكي للمركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت بروسيا، حيث فاز منتخب بلجيكا على منتخب إنجلترا بثنائية دون رد.

سبق لنادي برشلونة الإسباني أن اهتم بالتعاقد مع إدين هازارد، لكن تشيلسي رفض عرض البارسا للتفريط في نجمه.

انضم هازارد إلى صفوف تشيلسي في عام 2012 قادمًا من نادي ليل الفرنسي.