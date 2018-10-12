مايكروسوفت توقف تحديث 1809 لويندوز 10

المواطن - متابعة

أعلنت شركة مايكروسوفت إيقاف تحديث 1809 لنظام ويندوز 10، بسبب تقارير تفيد بفقدان الملفات لدى بعض المستخدمين بعد تثبيت التحديث الجديد.

وتنصح الشركة الأمريكية المستخدمين، الذين قاموا بتنزيل التحديثات الجديدة، بعدم تثبيتها على أجهزتهم. وفي حال فقدان البيانات بعد تثبيت التحديثات الجديدة، فيجب الاتصال بمركز الدعم والمساعدة التابع لشركة مايكروسوفت.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنه يتعين على المستخدم إنشاء نسخ احتياطية من البيانات المهمة قبل تثبيت التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل، سواء تم ذلك عن طريق برامج خاصة أو بطريقة يدوية من خلال نسخ البيانات المهمة على وسائط تخزين خارجية، مثل الأقراص الصلبة أو وحدات الذاكرة الفلاشية.