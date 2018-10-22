ما درحة الحرارة المثلى للإنسان؟.. المسند يُجيب

المواطن - الرياض

سلط أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، الضوء على درجة الحرارة المثالية للإنسان، وذلك مع دخول موسم الشتاء.

وأوضح المسند أن الإنسان غالبًا ينعم بأجواء مثالية للعمل عندما تكون درجة الحرارة 22 درجة مئوية (كحد أدنى) و25 درجة مئوية (كدرجة مثلى) و27 مئوية (كحد أعلى).

ولفت المسند إلى أنه عندها قد لا يحتاج الإنسان إلى تشغيل وسائل التدفئة أو التبريد بين 22 و27 درجة مئوية.

وفي سياق آخر، أكد المسند أن الدورات المناخية لا تعني أن يتكرر الطقس جملة وتفصيلًا دون تغيير في مكان معين ومحدد، بل الدورات المناخية إن وجدت تتشابه نسبيًّا ولا تتطابق.