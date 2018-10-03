مبادرة الإسكان الميسر تناقش آليات التنفيذ في جازان

المواطن - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم اجتماع مبادرة الإسكان الميسر بالمنطقة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة .

وألقى سموه كلمة في بداية الاجتماع استعرض خلالها ما تنعم به بلادنا المباركة من نعم الأمن والأمان والاستقرار, في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , وما وهبها الله تعالى من موارد اقتصادية , وما تشهده من تحقيق منجزات حضارية متميزة , والسعي المستمر نحو التطوير في ظل الرؤية الوطنية الطموحة 2030 , لافتا النظر إلى الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين للسكن , ومن ذلك مبادرة الإسكان التنموي والميسر , داعيًا الأعضاء ولجان العمل إلى بذل كل الجهود واستكمال كافة البيانات المطلوبة لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من المبادرة .

إثر ذلك استعرض وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي الخطوات التي اتخذتها إمارة المنطقة لتنفيذ مبادرة الإسكان الميسر والتي تضمنت تشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة بمنطقة جازان برئاسة سمو أمير المنطقة وأعضاء اللجنة , إلى جانب تشكيل لجان فرعية بكافة محافظات ومراكز منطقة جازان ولجنة ميدانية بمدينة جيزان والقرى التابعة لها , للقيام بأعمال المسح الميداني بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة , حيث قامت اللجنة بزيارة المحافظات وجمع المعلومات.

بعد ذلك قدم مستشار الإدارة العامة للشراكات بالإسكان التنموي بوزارة الإسكان أحمد الكريري عرضًا عن لجنة الإسكان التنموي بمنطقة جازان والتي تقدم برنامج الإسكان التنموي مستهدفًا فئة الأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم , من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع غير الربحي ممثلا بالمؤسسات والجمعيات الأهلية والوقفية والقطاع الخاص ضمن دوره تجاه المسئولية الاجتماعية .

واستعرض أهداف مبادرة الإسكان الميسر في توفير 200,000 وحدة سكنية بحلول العام 2020م على مستوى المملكة , لافتا إلى تقسيم المستفيدين المحتملين إلى ثلاثة أقسام هم مستفيدي المدن ومستفيدي المناطق القروية داخل النطاق العمراني ومستفيدي المناطق خارج النطاق العمراني , مشيرا إلى خارطة مشاريع المبادرة في استهداف 30,000 مستفيد عام 2018 و80,000 مستفيد عام 2019 و90,000 مستفيد عام 2020 على مستوى المملكة , مستعرضا الهيكل التنظيمي لحوكمة المبادرة ومهام ودور اللجنة في توفير الوحدات والشراكات المجتمعية وتنظيم الإسكان الخيري القائم وضمان استدامته والتنمية والتطوع .

إثر ذلك تابع سمو أمير منطقة جازان عرضًا عن الضمان الاجتماعي بالمنطقة والذي يقدم خدماته لفئة المعاشات الدائمة وفئة المساعدات المؤقتة وفق ضوابط محددة , فضلا عن البرامج المساندة في صرف المبالغ السنوية للمستفيدين وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي وبرنامج دعم فواتير الكهرباء ودعم الغذاء لفئة المعاشات الدائمة , وكذلك مشروع ترميم المساكن الشعبية , إلى جانب برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بتوفير السكن الملائم بالتعاون مع وزارة الإسكان .

كما جرى خلال الاجتماع استعراض لآلية وزارة الإسكان في الشراكة مع القطاع غير الربحي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف تنمية الأحياء والمستفيدين وفق ممارسات الجمعيات في البحث الاجتماعي , إلى جانب استعراض مبادرة عدد من الجمعيات مع وزارة الإسكان لتنظيم عملية التكامل في العملية التنموية .



وشهد الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بمبادرة الإسكان الميسر بمنطقة جازان , والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – , فيما أكد سمو أمير منطقة جازان أهمية العمل الجاد والمخلص لتمكين المبادرة من خدمة أكبر شريحة ممكنة والعمل من خلالها على تحقيق الأمن ورفاهية المواطن معا .