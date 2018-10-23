مبادرة مستقبل الاستثمار تبدأ بقطف الثمار.. استثمارات مليارية روسية

المواطن - الرياض

يأتي إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض لتمثّل منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية.

وتعكس مبادرة مستقبل الاستثمار حرص رؤية ٢٠٣٠ على الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار والمؤتمر يعتبر أفضل تجمع عالمي لعرض تلك الاستثمارات، حيث لاحت بشائر ثمار المؤتمر في الاستثمارات الروسية مع الرياض.

استثمارات روسية بمليار دولار

وفي هذا السياق كشف كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عن استثمارات جديدة مع السعودية تصل قيمتها إلى مليار دولار يتم التحضير للإعلان عنها في عشرة قطاعات اقتصادية.

وقال ديميترييف إن السعودية وروسيا تدرسان حاليا أكثر من 10 مشاريع مشتركة جديدة تتركز في خدمات حقول النفط، المصافي، النقل الجوي والبحري، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية وقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.

ورسم المسؤول الروسي صورة مختلفة لآفاق التعاون الاستثماري مع السعودية خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن قيمة التجارة البينية نمت بنسبة 50% في النصف الأول من العام الجاري 2018، وذلك بفضل دعم وتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال: “تشاهدون عوائد عظمى للتعاون بيننا قريبا وسينعكس ذلك على حجم التجارة بين البلدين”.

روسيا ورؤية المملكة 2030

وأضاف “نحن معجبون في روسيا بـ”رؤية 2030″ ولدينا قناعة راسخة بأن تنفيذ البرنامج الإصلاحي سيكون له آثار إيجابية، ليس على السعودية وحدها وإنما منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله، وندعم الخطوات التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان لتطوير اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط”.

وتابع “التزم صندوق الاستثمار الروسي المباشر في آخر ست سنوات باستثمار أكثر من 25 مليار دولار مع الشركاء والمصارف، حيث اجتذب أكثر من 40 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية للاقتصاد الروسي من خلال شراكات استراتيجية طويلة الأجل، ونعتقد بأن الاستثمارات المباشرة في روسيا آخذة في التزايد.

مشاركة روسية فاعلة

ويستعد الصندوق الروسي للاستثمار المباشر للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار للمرة الثانية هذا العام ضمن وفد روسي ضخم يضم رواد الأعمال وقادة الشركات الروسية الكبرى، وذلك إلى جانب شركاء صندوق الاستثمار الروسي الدوليين من أوروبا وآسيا المشاركون في حضور المنتدى.

ويشارك المتحف الروسي الحكومي الذي يحتوي على أكبر مجموعة من روائع الفن الروسي في العالم في فعاليات المنتدى، إذ سيتم عرض خمس لوحات لأشهر الفنانين الروس في القرن العشرين عالميا، أمثال فاسيلي كاندنسكي وبافل فيلونوف.

ويقوم صندوق الصندوق الروسي للاستثمار المباشر RDIF وصندوق الاستثمارات العامة، حاليا بتقييم فرص الاستثمار الإضافية بين البلدين في مجموعة واسعة من ال مثل التجزئة والسكك الحديدية ومشاريع الطاقة البديلة والمتجددة والبنية التحتية للنقل و#الخدمات_اللوجستية.