مباراة الأهلي والفيصلي .. الراقي يعزف لحن الانتصار ويخطف الصدارة مؤقتًا
ضمن منافسات دوري المحترفين

مباراة الأهلي والفيصلي .. الراقي يعزف لحن الانتصار ويخطف الصدارة مؤقتًا

2018/10/05
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1765
0
طباعة
الأهلي والفيصلي
المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والفيصلي في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وضغط النادي الأهلي بقوة في الشوط الأول، حيث تمكن نجمه عمر السومة من تسجيل الهدف الأول للراقي عبر ضربة رأسية مخادعة في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

ثم حاول النادي الأهلي إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف آخر، فكان له ما أراد عبر اللاعب خوسيه مانويل خورادو في الدقيقة السابعة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني هبط أداء الفريقين قليلًا، ولكن الأهلي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ومنع الفيصلي من تسجيل أهداف.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز بثنائية 13 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نادي الفيصلي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

 

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :