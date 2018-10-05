مباراة الأهلي والفيصلي .. الراقي يعزف لحن الانتصار ويخطف الصدارة مؤقتًا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والفيصلي في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وضغط النادي الأهلي بقوة في الشوط الأول، حيث تمكن نجمه عمر السومة من تسجيل الهدف الأول للراقي عبر ضربة رأسية مخادعة في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

ثم حاول النادي الأهلي إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف آخر، فكان له ما أراد عبر اللاعب خوسيه مانويل خورادو في الدقيقة السابعة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني هبط أداء الفريقين قليلًا، ولكن الأهلي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، ومنع الفيصلي من تسجيل أهداف.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز بثنائية 13 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نادي الفيصلي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.