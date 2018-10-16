مباراة البرازيل والأرجنتين تجذب أنظار العالم إلى السعودية

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار العالم إلى السعودية، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة القمة بين البرازيل والأرجنتين ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

وتحظى بطولة سوبر كلاسيكو الودية، والتي تدخل ضمن المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمتابعة عالمية نظرًا لمشاركة منتخبي البرازيل والأرجنتين بالإضافة إلى السعودية والعراق، إلا أن مباراة القمة اليوم لها أهمية خاصة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن متابعة عربية وعالمية كبيرة من 6 قارات لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وتنقل 30 قناة عربية وعالمية مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، عن طريق 6 عربات نقل تلفزيوني، وسيكون هناك 80 كاميرا لرصد نهائي سوبر كلاسيكو الودية، بالإضافة إلى 42 مراسلاً تلفزيونيًا و186 صحفيًا و120 مصورًا فوتوغرافيًّا.

ولعبت البرازيل والأرجنتين 104 مباريات ودية ورسمية من قبل، ونجح منتخب السامبا في الفوز 40 مرة، وهُزم أمام التانغو في 38 لقاء، فيما انتهت 26 مواجهة بالتعادل، وذلك قبل لقاء القمة اليوم.

ونجح لاعبو منتخب السامبا في تسجيل 162 هدفًا خلال مباريات البرازيل والأرجنتين السابقة، فيما أحرز التانغو 160 هدفًا.

📹| أنظار العالم تتجه نحو #السعودية، حيث اللقاء (104) الذي يجمع قطبي العالم #البرازيل_الأرجنتين

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30 قناة عربية وعالمية ناقلة..

6 قارات تشاهد الحدث..

6 عربات نقل تلفزيوني..

80 كاميرا لرصد المباراة..

42 مراسل تلفزيوني..

186 صحفي..

120 مصور فوتوغرافي#هنا_المتعة👌🏻 pic.twitter.com/0PlMkhRA98 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 16, 2018