مباراة البرازيل والأرجنتين .. لدغة ميراندا تُهدي سوبر كلاسيو للسامبا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة البرازيل والأرجنتين منذ قليل بفوز المنتخب البرازيلي بهدف دون رد سُجل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بين المنتخبين.

وبدأ الشوط الأول بأداء متزن بين الفريقين، مع وجود بعض المحاولات الهجومية وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن عدم التركيز في اللمسة النهائية والتألق الدفاعي للمنتخبين أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الأرجنتيني محاولاته في أول دقائق الشوط الثاني، لتسجيل الهدف الأول ولكن دون فائدة، ونجح المنتخب البرازيلي بعد معاناة في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في اللقاء عبر رأسية متقنة من اللاعب جواو ميراندا.

وكان المنتخب البرازيلي ودع بطولة كأس العالم من دور الثمانية بعد الخسارة من المنتخب البلجيكي بنتيجة هدفين لهدف، أما منتخب الأرجنتين ودع المونديال بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثية في دور ثمن النهائي.

نجح منتخب البرازيل في تحقيق فوزين خلال البطولة الرباعية، حيث هزم المنتخب السعودي يوم الجمعة الماضية بهدفين دون رد سجلهما كل من جابرييل خيسوس وساندرو.

أما المباراة الثانية فشهدت تفوق المنتخب البرازيلي على غريمه الأرجنتيني بهدف دون رد.

ونجح المنتخب البرازيلي في الثأر من هزيمته في العام الماضي من منتخب الأرجنتين بهدف دون رد وديًا في مدينة ملبورن الأسترالية.