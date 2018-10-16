مباراة البرازيل والارجنتين .. نيمار يود خطف تاج النجومية مع غياب معلمه

المواطن - محمد سمعة

يستعد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للمشاركة في مباراة البرازيل والارجنتين والتي تنطلق بعد ساعتين من الآن ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية.

ويسعى نيمار وخلال الحضور الجماهيري الكبير المنتظر من الجمهور السعودي أو من الجماهير الأجنبية، للتألق بشكل لافت للأنظار في مباراة البرازيل والارجنتين، خاصة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يُشارك مع منتخب بلاده.

وقبل انطلاقة مباراة البرازيل والارجنتين، ذكر نيمار مرارًا وتكرارًا أنه رحل من نادي برشلونة الإسباني وانضم إلى صفوف باريس سان جيرمان للهروب من ظل معلمه ميسي والذي كان يسيطر على الأخضر واليابس في البارسا على حد قول اللاعب البرازيلي.

وإذا نجح نيمار خلال مباراة البرازيل والارجنتين، في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز وتسجيل هدف في شباك راقصي التانجو فسيكون النجم البرازيلي الموهوب قد نجح في خطف الأضواء وتاج النجومية من ميسي والذي لا يزال الحاضر الغائب في البطولة الرباعية رغم عدم تواجده في قائمة راقصي التانجو.

وكان نيمار صنع هدفًا لمنتخب بلاده في مباراة السعودية والتي انتهت بفوز البرازيل بثنائية دون رد، كما أن نجم باريس سان جيرمان يسعى لتسجيل هدفه الأول في الدورة الودية عند إقامة مباراة البرازيل والارجنتين.

وستنقل 30 قناة عربية وعالمية أحداث مباراة البرازيل والارجنتين، كما أن اللقاء سيُتابع وبقوة من قبل محبي وعشاق كرة القدم من قارات العالم الست.

وتُقام مباراة البرازيل والارجنتين، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث تُختتم مباريات البطولة الرباعية والتي انطلقت يوم الخميس الماضي بلقاء المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب العراقي وانتهى اللقاء بخسارة العراق برباعية دون رد.

وكان نيمار تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البرازيل والارجنتين وطلب دعم وحضور الجمهور السعودي للقاء، مضيفًا أن الأخضر لعب بشكل رائع أمام السيليساو ولم يتفاجأ من أدائه.