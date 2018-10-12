مباراة السعودية ضد البرازيل .. المدربان يدفعان بالقوة الضاربة للقاء ناري

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب البرازيل اليوم، ضمن مباريات البطولة الرباعية الدولية.

تشكيلة الأخضر:

جاء تشكيل الأخضر مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، عمر هوساوي، محمد البريك، علي البليهي.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي.

في خط الهجوم: هتان باهبري، سالم الدوسري.

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من:

مصطفى ملائكة، محمد اليامي، سعيد المولد، حسين عبدالغني، محمد آل فتيل، عبدالله الخيبري، حسن الحبيب، محمد كنو، عبدالرحمن غريب، يحيى الشهري، هارون كمارا، عبدالفتاح آدم.

تشكيلة البرازيل:

كما كشف المدرب البرازيلي تيتي عن تشكيلة راقصي السامبا الأساسية للمباراة والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: فابينيو، ماركينيوس، بابلو، ساندرو.

في خط الوسط: كاسيميرو، فريد، أوجستو.

في خط الهجوم: كوتينيو، خيسوس، نيمار.

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

أليسون، فيليب، دانيلو، إيدر ميليتاو، جواو ميراندا، فيليبي لويز، والاس، أرثر، مالكوم، لوكاس مورا، ريتشارلسون، روبيرتو فيرمينيو.

يذكر أن مباراة السعودية والبرازيل تُقام على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.