مباراة السعودية ضد البرازيل .. المدربان يدفعان بالقوة الضاربة للقاء ناري

كشف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب البرازيل اليوم، ضمن مباريات البطولة الرباعية الدولية.
تشكيلة الأخضر:
جاء تشكيل الأخضر مكونًا من:
في حراسة المرمى: محمد العويس.
في خط الدفاع: ياسر الشهراني، عمر هوساوي، محمد البريك، علي البليهي.
في خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي.
في خط الهجوم: هتان باهبري، سالم الدوسري.
أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من:
مصطفى ملائكة، محمد اليامي، سعيد المولد، حسين عبدالغني، محمد آل فتيل، عبدالله الخيبري، حسن الحبيب، محمد كنو، عبدالرحمن غريب، يحيى الشهري، هارون كمارا، عبدالفتاح آدم.
تشكيلة البرازيل:
كما كشف المدرب البرازيلي تيتي عن تشكيلة راقصي السامبا الأساسية للمباراة والتي جاءت مكونة من:
في حراسة المرمى: إيدرسون.
في خط الدفاع: فابينيو، ماركينيوس، بابلو، ساندرو.
في خط الوسط: كاسيميرو، فريد، أوجستو.
في خط الهجوم: كوتينيو، خيسوس، نيمار.
أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:
أليسون، فيليب، دانيلو، إيدر ميليتاو، جواو ميراندا، فيليبي لويز، والاس، أرثر، مالكوم، لوكاس مورا، ريتشارلسون، روبيرتو فيرمينيو.
يذكر أن مباراة السعودية والبرازيل تُقام على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.