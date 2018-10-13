مباراة السعودية ضد البرازيل تشهد الطرد الأول للأخضر في 2018

المواطن - مروة نبيل

حصل الحارس محمد العويس على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة السعودية ضد البرازيل بمنافسات بطولة سوبر كلاسيكو، ليُسجل أول حالة طرد للأخضر في عام 2018.

وانتهت مباراة السعودية ضد البرازيل التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في ثاني مواجهات بطولة سوبر كلاسيكو الودية الدولية، بخسارة الأخضر بهدفين دون رد سجلهما غابريل جيسوس وأليكس ساندرو.

وتعرض محمد العويس للطرد المباشر في الدقيقة 85 من أحداث مباراة السعودية ضد البرازيل الودية، بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو، عقب لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء، ليُكمل الأخضر اللقاء بعشرة لاعبين.

وقبل طرد محمد العويس في مباراة السعودية ضد البرازيل الودية، كانت آخر بطاقة حمراء حصل عليها الأخضر، في شهر نوفمبر عام 2017، حينما تعرض منصور الحربي للطرد في مباراة بلغاريا الودية، التي انتهت بخسارة المنتخب الوطني بهدف دون رد.

ورغم حصول محمد العويس على بطاقة حمراء في مباراة السعودية ضد البرازيل الودية، إلا أنه يُعتبر واحدًا من نجوم اللقاء، حيث تألق بشكل لافت أمام هجوم السامبا، وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة.